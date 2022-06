« Il n’y a que les imbé­ciles qui ne changent pas d’avis. »

Alors qu’il a toujours consi­déré Roger Federer comme le plus grand joueur de tous les temps et souvent dénigré Rafael Nadal et Novak Djokovic pour diffé­rentes raisons qui lui appar­tiennent, Nick Kyrgios s’est fina­le­ment rendu à l’évi­dence lors­qu’il a été inter­rogé sur le 14e sacre de l’Espagnol à Roland‐Garros.

Plus prag­ma­tique que jamais, l’Australien s’est simple­ment contenté d’ex­pli­quer que « Rafa Nadal est le meilleur du Big 3, il a 22 Grands Chelems, tandis que Federer et Djokovic en ont 20. » Une raison ample­ment suffi­sante selon Nick pour dési­gner Nadal comme le GOAT.