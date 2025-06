« Il a une obses­sion mala­dive avec le besoin d’être aimé », avait déclaré un jour Nick Kyrgios à propos de Novak Djokovic. Alors qu’il est devenu ami avec le Serbe, The Guardian lui récem­ment rappelé cette décla­ra­tion. Et le fina­liste de Wimbledon 2022 a assumé.

« Si j’avais tort de dire ça ? Non. Il est beau­coup plus à l’aise dans sa peau main­te­nant. Je pense qu’il voulait que le public l’aime, mais il aime être le méchant. Il trouve de l’énergie quand les gens le chahutent. C’est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, donc il se fiche de ce que les gens pensent main­te­nant. Nous nous respec­tons mutuel­le­ment et nous sommes la preuve que des person­na­lités diffé­rentes peuvent atteindre le sommet et qu’il n’est pas néces­saire que tout le monde vous aime. »