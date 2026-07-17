Présent ce week‐end à Rio de Janeiro, au Brésil, pour la nouvelle étape de l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou, Nick Kyrgios a accordé une interview à nos confrères de Tennis Majors.
Forcément interrogé sur le local de l’étape, Joao Fonseca, l’Australien a estimé que ce dernier avait toutes les armes pour concurrencer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner au niveau du palmarès.
« Fonseca a le potentiel pour remporter plusieurs titres du Grand Chelem. Quand je regarde son niveau, ce qu’il a déjà accompli, la rapidité avec laquelle il a progressé… Il possède sans aucun doute ce petit plus, cette éthique de travail et ce niveau. Je ne serais pas surpris de le voir devenir multiple vainqueur du Grand Chelem. »
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 12:50