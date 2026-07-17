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Kyrgios, sur le joueur capable de riva­liser avec Alcaraz et Sinner : « Je ne serais pas surpris de le voir remporter plusieurs titres du Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Présent ce week‐end à Rio de Janeiro, au Brésil, pour la nouvelle étape de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, Nick Kyrgios a accordé une inter­view à nos confrères de Tennis Majors.

Forcément inter­rogé sur le local de l’étape, Joao Fonseca, l’Australien a estimé que ce dernier avait toutes les armes pour concur­rencer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner au niveau du palmarès. 

« Fonseca a le poten­tiel pour remporter plusieurs titres du Grand Chelem. Quand je regarde son niveau, ce qu’il a déjà accompli, la rapi­dité avec laquelle il a progressé… Il possède sans aucun doute ce petit plus, cette éthique de travail et ce niveau. Je ne serais pas surpris de le voir devenir multiple vain­queur du Grand Chelem. »

Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 12:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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