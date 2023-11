Consultant excep­tionnel pour Tennis Channel, Nick est fidèle à lui même depuis qu’il a commencé ce nouveau job.

Dernièrement, il a été assez attendri par l’at­ti­tude d’Andrey Rublev.

Mieux, il veut même lui venir en aide au niveau mental, ce qui est plutôt drôle quand on connait l’at­ti­tude de Nick sur un court de tennis.

« Physiquement et sur le plan du tennis, il s’en sort très bien, mais je pense qu’il doit mieux gérer ses émotions sur le court, ne pas être aussi en colère et frustré. Je pense que je pour­rais l’aider dans ce domaine, je propose d’être son coach mental », a déclaré l’Australien, provo­quant les sourires d’Andy Roddick et de Jim Courier présents eux aussi à l’antenne.