Bientôt de retour après n’avoir qu’un seul match en plus de deux ans, Nick Kyrgios évoluera en double avec Novak Djokovic à Brisbane lors du premier tournoi de la saison 2025.

Invité du podcast « Nothing Majors », dont les propos sont rapportés par Tennis Uptodate, l’Australien a commenté la nouvelle asso­cia­tion entre le Serbe et Andy Murray.

« Je ne voulais pas être blessé, et je ne veux pas boiter jusqu’à la ligne d’ar­rivée comme Murray. Et main­te­nant qu’il entraîne Novak, je me dis que ce type ne peut pas rester à l’écart du tennis. Il ne peut pas. Je me disais que ce type allait rester avec sa famille, profiter de sa vie. Mais il va entraîner Djokovic et à sa place, j’au­rais fait comme lui. »