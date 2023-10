Nick Kyrgios est récem­ment revenu sur cette fameuse nuit avant sa défaite contre Rafael Nadal au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 3–6, 7–6 [5], 7–6 [3]). « La nuit juste avant d’affronter Rafael Nadal à Wimbledon, mon agent a dû me sortir d’un pub à 4 heures du matin », se rappe­lait l’Australien.

Alors quand le boxeur Jake Paul a raconté qu’il allait boire des verres dans des boîtes de nuit sept semaines avant un combat impor­tant, Kyrgios a vite réagi sur Twitter.

I’ve drunk the night before Nadal on centre court Wimbledon. It’s all good 😂 I lost but you’d be surprised how many athletes are in the club whilst playing