Si Nick Kyrgios a finalement décidé de ne jouer qu’en double à l’Open d’Australie, en expliquant qu’il n’était pas encore prêt pour jouer des matchs au meilleur des cinq sets, Stanislas Wawrinka a lui obtenu ce qu’il voulait avec une invitation pour le premier Grand Chelem de la saison.
Et c’est totalement logique selon Kyrgios, pour le coup très classe, dont les propos sont relayés par Yahoo.
« Je suis absolument convaincu que quelqu’un comme Stan, qui a disputé trois ou quatre matchs de compétition en United Cup, tous à un très haut niveau, mérite l’invitation. Et ce ne serait tout simplement pas juste de ma part d’avoir autant de doutes physiques pour aller affronter certains des meilleurs joueurs du monde dans un match au meilleur des cinq manches sans même être sûr de pouvoir tenir un tour. »
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 13:45