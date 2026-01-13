Si Nick Kyrgios a fina­le­ment décidé de ne jouer qu’en double à l’Open d’Australie, en expli­quant qu’il n’était pas encore prêt pour jouer des matchs au meilleur des cinq sets, Stanislas Wawrinka a lui obtenu ce qu’il voulait avec une invi­ta­tion pour le premier Grand Chelem de la saison.

Et c’est tota­le­ment logique selon Kyrgios, pour le coup très classe, dont les propos sont relayés par Yahoo.

« Je suis abso­lu­ment convaincu que quel­qu’un comme Stan, qui a disputé trois ou quatre matchs de compé­ti­tion en United Cup, tous à un très haut niveau, mérite l’in­vi­ta­tion. Et ce ne serait tout simple­ment pas juste de ma part d’avoir autant de doutes physiques pour aller affronter certains des meilleurs joueurs du monde dans un match au meilleur des cinq manches sans même être sûr de pouvoir tenir un tour. »