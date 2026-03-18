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Kyrgios va bien rejouer au tennis en simple, mais ce n’est pas pour tout de suite…

Par
Thomas S
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Si voir Nick Kyrgios revenir à son meilleur niveau semble désor­mais très compromis, le revoir sur un court de tennis en simple serait déjà bien.

Et ce sera mani­fes­te­ment le cas à partir du 8 juin prochain, puisque le fina­liste de l’édi­tion 2022 de Wimbledon a été invité par l’or­ga­ni­sa­tion de l’ATP 250 de Stuttgart, ou Boss Open, pour parti­ciper au premier tournoi de la saison sur gazon du circuit principal. 

Pour rappel, Nick a décliné il y a deux mois l’in­vi­ta­tion de l’Open d’Australie en simple, quelques jours après une défaite au premier tour du tournoi de Brisbane. 

Espérons cette fois‐ci que son corps le lais­sera tran­quille et qu’il sera en capa­cité de défendre plei­ne­ment ses chances sur sa surface favorite. 

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 13:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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