Si voir Nick Kyrgios revenir à son meilleur niveau semble désor­mais très compromis, le revoir sur un court de tennis en simple serait déjà bien.

Et ce sera mani­fes­te­ment le cas à partir du 8 juin prochain, puisque le fina­liste de l’édi­tion 2022 de Wimbledon a été invité par l’or­ga­ni­sa­tion de l’ATP 250 de Stuttgart, ou Boss Open, pour parti­ciper au premier tournoi de la saison sur gazon du circuit principal.

Pour rappel, Nick a décliné il y a deux mois l’in­vi­ta­tion de l’Open d’Australie en simple, quelques jours après une défaite au premier tour du tournoi de Brisbane.

Espérons cette fois‐ci que son corps le lais­sera tran­quille et qu’il sera en capa­cité de défendre plei­ne­ment ses chances sur sa surface favorite.