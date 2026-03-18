Si voir Nick Kyrgios revenir à son meilleur niveau semble désormais très compromis, le revoir sur un court de tennis en simple serait déjà bien.
Et ce sera manifestement le cas à partir du 8 juin prochain, puisque le finaliste de l’édition 2022 de Wimbledon a été invité par l’organisation de l’ATP 250 de Stuttgart, ou Boss Open, pour participer au premier tournoi de la saison sur gazon du circuit principal.
Pour rappel, Nick a décliné il y a deux mois l’invitation de l’Open d’Australie en simple, quelques jours après une défaite au premier tour du tournoi de Brisbane.
Espérons cette fois‐ci que son corps le laissera tranquille et qu’il sera en capacité de défendre pleinement ses chances sur sa surface favorite.
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 13:52