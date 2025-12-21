C’est offi­ciel, Nick Kyrgios va faire son retour sur le vrai prin­cipal alors qu’il vient de rece­voir une invi­ta­tion pour le tournoi de Brisbane, qui aura lieu du 5 au 12 janvier.

Après avoir joué quelques exhi­bi­tions et fina­lisé ce tour un peu clow­nesque le 28 décembre prochain à Dubaï avec la bataille des sexes contre Sabalenka, l’Australien a donc décidé de rede­venir sérieux et de s’ali­gner dans une vraie compétition.

🇦🇺 Nick Kyrgios confirms his return to profes­sional tennis at the Brisbane Internationalpic.twitter.com/2lo6iTL1vp — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 20, 2025

En 2025, il avait déjà tenté un come back en parti­ci­pant à quatre tour­nois (Brisbane, l’Open d’Australie, Indian Wells, et Miami) et n’avait remporté qu’un seul match.

Tout le monde avait été surpris par son manque de vitesse et son physique un peu indigne du haut niveau, on verra donc ce que cela donne en 2026.