C’est officiel, Nick Kyrgios va faire son retour sur le vrai principal alors qu’il vient de recevoir une invitation pour le tournoi de Brisbane, qui aura lieu du 5 au 12 janvier.
Après avoir joué quelques exhibitions et finalisé ce tour un peu clownesque le 28 décembre prochain à Dubaï avec la bataille des sexes contre Sabalenka, l’Australien a donc décidé de redevenir sérieux et de s’aligner dans une vraie compétition.
🇦🇺 Nick Kyrgios confirms his return to professional tennis at the Brisbane Internationalpic.twitter.com/2lo6iTL1vp— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 20, 2025
En 2025, il avait déjà tenté un come back en participant à quatre tournois (Brisbane, l’Open d’Australie, Indian Wells, et Miami) et n’avait remporté qu’un seul match.
Tout le monde avait été surpris par son manque de vitesse et son physique un peu indigne du haut niveau, on verra donc ce que cela donne en 2026.
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 10:12