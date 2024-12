Réagissant à un tweet qui évaluait la redis­tri­bu­tion accordée aux cham­pions dans leurs diffé­rentes disci­pline, Nick Kyrgios a lancé un appel à l’as­so­cia­tion des joueurs de Novak pour que les choses puissent évoluer.

« Le tennis est un sport où vous payez pour tout, vous subven­tionnez vos entraî­neurs, vos voyages, vos parents, vos kiné­si­thé­ra­peutes, alors que dans la plupart des sports, tout est subven­tionné par l’ins­tance diri­geante. Le tennis est un sport diffi­cile. À mon avis, c’est le sport le plus diffi­cile au monde. Mentalement, il faut être incroya­ble­ment fort, car on voyage tout le temps, on ne s’ins­talle jamais, on n’a jamais de routine. Physiquement, il faut être un animal, comme Novak Djokovic. Ces hommes comptent parmi les athlètes les plus habiles du monde. C’est un sport brutal, vraiment »