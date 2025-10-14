L’Australien ne veut pas encore dire stop mais il n’en n’est pas loin car on a pas l’im­pres­sion qu’il soit dans une vraie optique de retour à la compétition.

« Je m’en­traîne presque tous les jours et je joue. Je ne parti­cipe tout simple­ment pas à des compé­ti­tions. Le calen­drier des tour­nois est presque terminé, mais je me prépare pour quelques événe­ments . Je sais que j’ar­rive au bout de ma carrière de tennis, surtout avec toutes ces bles­sures et ces imprévus, comme ne pas pouvoir subir une nouvelle opéra­tion qui m’empêcherait de jouer pendant six ou neuf mois . Il ne faut pas en arriver au point de détester son métier ou ce qu’on fait. Quand on entre sur le terrain et qu’on ne peut même pas s’en­traîner sans ressentir de la douleur, ça laisse un goût amer. Je parti­ci­perai proba­ble­ment à l’Open d’Australie d’une manière ou d’une autre »

