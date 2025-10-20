Présent à Hong Kong pour assister à une étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown), la compé­ti­tion créée par Patrick Mouratoglou, Nick Kyrgios a livré une prédic­tion auda­cieuse pour 2026 au sujet du Français Giovanni Mpetshi Perricard, actuel 33e mondial à seule­ment 22 ans.

« Je pense qu’il va entrer dans le top 10. C’est une de mes impres­sions. Je pense qu’il a le meilleur service que j’aie jamais vu, alors j’at­tends beau­coup de Perricard », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2022.