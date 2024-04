Après avoir adressé un message de soutien à Dominic Thiem, en grande diffi­culté sur le court ces derniers mois, Nick Kyrgios a recadré un fan lui deman­dant de venir en aide à l’Autrichien.

« Thiem s’est fait opérer du poignet, mec. Tu comprends à quel point c’est diffi­cile ? Et de conti­nuer à gagner au plus haut niveau ? On va faire comme si c’était juste de conti­nuer à le comparer à ce qu’il était lors­qu’il gagnait des tour­nois du Grand Chelem ? Vous n’avez aucune idée de ce qu’il faut faire pour être un athlète de classe mondiale », a écrit l’Australien dans sa story Instagram.