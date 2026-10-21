Kyrian Jacquet est l’une des sensations de cette fin de saison, avec une progression impressionnante au classement mondial. Grâce à ses excellents résultats lors de la tournée asiatique, le Français pointe désormais au 79e rang mondial au classement en direct.
Engagé à domicile, à Lyon, où il a dû passer par les qualifications, le Français retrouvait Matteo Berrettini au premier tour. Un match qui s’annonçait compliqué face à l’Italien, mais Jacquet a parfaitement tenu le choc pour s’imposer en deux manches, 7–6, 7–5.
Interrogé en zone mixte après sa victoire comme le rapport nos confrères de l’Equipe, il a expliqué qu’il habitait tout près du tournoi et qu’il venait même en trottinette, estimant qu’il n’y avait rien de mieux que de pouvoir dormir chez soi.
« Je dors chez moi et je viens en trottinette. C’était dur aujourd’hui avec la pluie. J’habite à Grandclément (quartier de Villeurbanne, Rhône). Du coup, je fais trottinette jusqu’au tram… Il n’y a rien de mieux que de dormir à la maison. »
Au prochain tour, le Français retrouvera la tête de série numéro 5, Brandon Nakashima, avec l’ambition de poursuivre sa belle dynamique devant son public.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 08:50