Kyrian Jacquet est l’une des sensa­tions de cette fin de saison, avec une progres­sion impres­sion­nante au clas­se­ment mondial. Grâce à ses excel­lents résul­tats lors de la tournée asia­tique, le Français pointe désor­mais au 79e rang mondial au clas­se­ment en direct.

Engagé à domi­cile, à Lyon, où il a dû passer par les quali­fi­ca­tions, le Français retrou­vait Matteo Berrettini au premier tour. Un match qui s’an­non­çait compliqué face à l’Italien, mais Jacquet a parfai­te­ment tenu le choc pour s’im­poser en deux manches, 7–6, 7–5.

Interrogé en zone mixte après sa victoire comme le rapport nos confrères de l’Equipe, il a expliqué qu’il habi­tait tout près du tournoi et qu’il venait même en trot­ti­nette, esti­mant qu’il n’y avait rien de mieux que de pouvoir dormir chez soi.

« Je dors chez moi et je viens en trot­ti­nette. C’était dur aujourd’hui avec la pluie. J’habite à Grandclément (quar­tier de Villeurbanne, Rhône). Du coup, je fais trot­ti­nette jusqu’au tram… Il n’y a rien de mieux que de dormir à la maison. »

Au prochain tour, le Français retrou­vera la tête de série numéro 5, Brandon Nakashima, avec l’am­bi­tion de pour­suivre sa belle dyna­mique devant son public.