S’il y avait clairement de l’eau dans le gaz entre Lorenzo Musetti et Matteo Berrettini à cause d’une possible histoire de trahison et d’infidélité, il semblerait que les deux joueurs aient décidé de s’expliquer et de se réconcilier.
Alors que Lorenzo s’est montré impérial face à Jakub Mensik (6−3, 6–4, en 1h30) lors du premier match de la demi‐finale de Coupe Davis entre l’Italie et la République Tchèque, il s’est empressé d’aller serrer dans ses bras Matteo qui avait été aperçu en train de lui donner de nombreux conseils avant la rencontre.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.