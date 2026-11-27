S’il y avait clai­re­ment de l’eau dans le gaz entre Lorenzo Musetti et Matteo Berrettini à cause d’une possible histoire de trahison et d’in­fi­dé­lité, il semble­rait que les deux joueurs aient décidé de s’ex­pli­quer et de se réconcilier.

Alors que Lorenzo s’est montré impé­rial face à Jakub Mensik (6−3, 6–4, en 1h30) lors du premier match de la demi‐finale de Coupe Davis entre l’Italie et la République Tchèque, il s’est empressé d’aller serrer dans ses bras Matteo qui avait été aperçu en train de lui donner de nombreux conseils avant la rencontre.

Tout est bien qui finit bien.