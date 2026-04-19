Notre confrère portugais, José Morgado, a souvent de bonnes informations et aussi des bonnes intuitions. Selon lui, il est évident que Jannik Sinner va finalement s’aligner sur le Masters 1000 de Madrid car c’est une occasion en or pour lui de marquer l’histoire.
En effet, il peut devenir le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 de suite.
Jannik Sinner will play Madrid, where he is trying to become the first ever player to win five Masters 1000 in a row.— José Morgado (@josemorgado) April 18, 2026
C’est d’autant plus possible que ses principaux rivaux, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, ont été contraints de déclarer forfait et qu’Alexander Zverev est fatigué même si ce dernier prend déjà des belles déculottés face au numéro 1 mondial.
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 11:25