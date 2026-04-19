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La belle prophétie de José Morgado : « Jannik Sinner jouera à Madrid pour devenir le premier joueur de l’his­toire à faire cela »

Par
Laurent Trupiano
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Notre confrère portu­gais, José Morgado, a souvent de bonnes infor­ma­tions et aussi des bonnes intui­tions. Selon lui, il est évident que Jannik Sinner va fina­le­ment s’ali­gner sur le Masters 1000 de Madrid car c’est une occa­sion en or pour lui de marquer l’histoire.

En effet, il peut devenir le premier joueur de l’his­toire à remporter cinq Masters 1000 de suite.

C’est d’au­tant plus possible que ses prin­ci­paux rivaux, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, ont été contraints de déclarer forfait et qu’Alexander Zverev est fatigué même si ce dernier prend déjà des belles décu­lottés face au numéro 1 mondial.

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 11:25

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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