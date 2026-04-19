Notre confrère portu­gais, José Morgado, a souvent de bonnes infor­ma­tions et aussi des bonnes intui­tions. Selon lui, il est évident que Jannik Sinner va fina­le­ment s’ali­gner sur le Masters 1000 de Madrid car c’est une occa­sion en or pour lui de marquer l’histoire.

En effet, il peut devenir le premier joueur de l’his­toire à remporter cinq Masters 1000 de suite.

Jannik Sinner will play Madrid, where he is trying to become the first ever player to win five Masters 1000 in a row. — José Morgado (@josemorgado) April 18, 2026

C’est d’au­tant plus possible que ses prin­ci­paux rivaux, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, ont été contraints de déclarer forfait et qu’Alexander Zverev est fatigué même si ce dernier prend déjà des belles décu­lottés face au numéro 1 mondial.