L’émotion était forte ce jeudi après midi sur l’ATP 250 de Bruxelles où la légende locale, David Goffin, a mis un terme défi­nitif à sa magni­fique carrière après une défaite logique face à l’Américain Alex Michelsen (6−3, 6–4).

À l’issue de la rencontre, le Belge, forcé­ment ému, n’a pas pu retenir ses larmes devant les hommages qui défi­laient sur l’écran géant, dont l’un émanant d’un certain Rafael Nadal, à qui il a souvent donné du fil à retordre (5−2 pour Rafa dans les confrontations).

Merci David 🥹Paying tribute to David Goffin as his singles career comes to a close in Brussels 🤝@David__Goffin https://t.co/duRHuKWAmM — ATP Tour (@atptour) October 22, 2026

« Salut David, comment ça mon vieux ? Bravo pour ton incroyable carrière. Ce fut un incroyable plaisir de partager le court avec toi, aux matchs et aux entraî­ne­ments », a lancé avec toujours beau­coup de classe et bien­veillance l’homme aux 14 Roland‐Garros.