Accueil ATP

La belle surprise de Rafael Nadal pour la fin de carrière de David Goffin

Par
Thomas S
-
Australian Open - Melbourne - 01�22026

L’émotion était forte ce jeudi après midi sur l’ATP 250 de Bruxelles où la légende locale, David Goffin, a mis un terme défi­nitif à sa magni­fique carrière après une défaite logique face à l’Américain Alex Michelsen (6−3, 6–4).

À l’issue de la rencontre, le Belge, forcé­ment ému, n’a pas pu retenir ses larmes devant les hommages qui défi­laient sur l’écran géant, dont l’un émanant d’un certain Rafael Nadal, à qui il a souvent donné du fil à retordre (5−2 pour Rafa dans les confrontations). 

« Salut David, comment ça mon vieux ? Bravo pour ton incroyable carrière. Ce fut un incroyable plaisir de partager le court avec toi, aux matchs et aux entraî­ne­ments », a lancé avec toujours beau­coup de classe et bien­veillance l’homme aux 14 Roland‐Garros. 

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥