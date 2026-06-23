Accueil ATP

« La bles­sure de Carlos Alcaraz devrait servir d’aver­tis­se­ment à tous les entraî­neurs du monde », affirme Olga Morozova

Par
Baptiste Mulatier
-
313

Blessé au poignet droit depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà fait forfait à Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et va égale­ment manquer Wimbledon (29 juin au 12 juillet). 

Et alors que le septuple lauréat en Grand Chelem espère faire son retour pour la tournée améri­caine en août, fina­liste en 1974 à Roland‐Garros et Wimbledon, Olga Morozova, a donné un avis tranché sur la bles­sure de l’Espagnol. 

« Je tiens à dire à propos d’Alcaraz : il possède une tech­nique incroyable, mais son tennis repose beau­coup sur le poignet, et ce qui lui est arrivé devrait servir d’aver­tis­se­ment à tous les entraî­neurs afin qu’ils ne copient pas cette tech­nique », a estimé l’an­cienne joueuse russe lors d’une inter­view accordée à Championnat.

Publié le mardi 23 juin 2026 à 12:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥