Blessé au poignet droit depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà fait forfait à Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et va également manquer Wimbledon (29 juin au 12 juillet).
Et alors que le septuple lauréat en Grand Chelem espère faire son retour pour la tournée américaine en août, finaliste en 1974 à Roland‐Garros et Wimbledon, Olga Morozova, a donné un avis tranché sur la blessure de l’Espagnol.
« Je tiens à dire à propos d’Alcaraz : il possède une technique incroyable, mais son tennis repose beaucoup sur le poignet, et ce qui lui est arrivé devrait servir d’avertissement à tous les entraîneurs afin qu’ils ne copient pas cette technique », a estimé l’ancienne joueuse russe lors d’une interview accordée à Championnat.
Publié le mardi 23 juin 2026 à 12:41