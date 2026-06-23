Blessé au poignet droit depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà fait forfait à Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et va égale­ment manquer Wimbledon (29 juin au 12 juillet).

Et alors que le septuple lauréat en Grand Chelem espère faire son retour pour la tournée améri­caine en août, fina­liste en 1974 à Roland‐Garros et Wimbledon, Olga Morozova, a donné un avis tranché sur la bles­sure de l’Espagnol.

« Je tiens à dire à propos d’Alcaraz : il possède une tech­nique incroyable, mais son tennis repose beau­coup sur le poignet, et ce qui lui est arrivé devrait servir d’aver­tis­se­ment à tous les entraî­neurs afin qu’ils ne copient pas cette tech­nique », a estimé l’an­cienne joueuse russe lors d’une inter­view accordée à Championnat.