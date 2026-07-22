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« La bles­sure de Carlos Alcaraz est un véri­table mystère. J’ai du mal à comprendre », s’in­quiète Corrado Barazzutti

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien numéro 7 mondial et capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis pendant 20 ans (de 2001 à 2021), Corrado Barazzutti a accordé une inter­view à Fan Page dans laquelle il s’est notam­ment exprimé sur la bles­sure de Carlos Alcaraz, absent depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril dernier et d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 du Canada début août. 

« C’est devenu un véri­table mystère. Il joue à Monte‐Carlo et s’incline face à Sinner. Puis il se rend à Barcelone, remporte son premier match et, le lende­main, déclare forfait. À partir de là, il ne joue plus pendant trois ou quatre mois à cause d’un problème au poignet. En tout cas, pour ma part, je n’avais jamais entendu parler de ce problème. Je ne suis pas jour­na­liste, alors peut‐être étiez‐vous mieux informés, mais person­nel­le­ment, je n’avais jamais eu le moindre indice lais­sant penser qu’il avait un problème au poignet avant Barcelone. C’est pour­quoi j’ai du mal à comprendre. Je ne sais pas exac­te­ment quel est le problème, mais cela doit mani­fes­te­ment être quelque chose de grave, vu qu’aujourd’hui encore, on ne parle pas concrè­te­ment de son retour. Le poignet, en outre, est une partie du corps très déli­cate pour un joueur de tennis »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 09:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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