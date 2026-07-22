Ancien numéro 7 mondial et capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis pendant 20 ans (de 2001 à 2021), Corrado Barazzutti a accordé une inter­view à Fan Page dans laquelle il s’est notam­ment exprimé sur la bles­sure de Carlos Alcaraz, absent depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril dernier et d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 du Canada début août.

« C’est devenu un véri­table mystère. Il joue à Monte‐Carlo et s’incline face à Sinner. Puis il se rend à Barcelone, remporte son premier match et, le lende­main, déclare forfait. À partir de là, il ne joue plus pendant trois ou quatre mois à cause d’un problème au poignet. En tout cas, pour ma part, je n’avais jamais entendu parler de ce problème. Je ne suis pas jour­na­liste, alors peut‐être étiez‐vous mieux informés, mais person­nel­le­ment, je n’avais jamais eu le moindre indice lais­sant penser qu’il avait un problème au poignet avant Barcelone. C’est pour­quoi j’ai du mal à comprendre. Je ne sais pas exac­te­ment quel est le problème, mais cela doit mani­fes­te­ment être quelque chose de grave, vu qu’aujourd’hui encore, on ne parle pas concrè­te­ment de son retour. Le poignet, en outre, est une partie du corps très déli­cate pour un joueur de tennis »