Ancien numéro 7 mondial et capitaine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis pendant 20 ans (de 2001 à 2021), Corrado Barazzutti a accordé une interview à Fan Page dans laquelle il s’est notamment exprimé sur la blessure de Carlos Alcaraz, absent depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril dernier et d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 du Canada début août.
« C’est devenu un véritable mystère. Il joue à Monte‐Carlo et s’incline face à Sinner. Puis il se rend à Barcelone, remporte son premier match et, le lendemain, déclare forfait. À partir de là, il ne joue plus pendant trois ou quatre mois à cause d’un problème au poignet. En tout cas, pour ma part, je n’avais jamais entendu parler de ce problème. Je ne suis pas journaliste, alors peut‐être étiez‐vous mieux informés, mais personnellement, je n’avais jamais eu le moindre indice laissant penser qu’il avait un problème au poignet avant Barcelone. C’est pourquoi j’ai du mal à comprendre. Je ne sais pas exactement quel est le problème, mais cela doit manifestement être quelque chose de grave, vu qu’aujourd’hui encore, on ne parle pas concrètement de son retour. Le poignet, en outre, est une partie du corps très délicate pour un joueur de tennis »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 09:25