Alors que Jannik Sinner a été opéré du genou avec succès ce mardi et que sa durée d’in­dis­po­ni­bi­lité est estimée à trois mois, certaines langues commencent à se délier concer­nant la gestion de cette bles­sure, qui a été révélée en juillet dernier.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien 67e joueur mondial en simple, Diego Nargiso, qui n’a pas mâché ses mots.

Diego Nargiso : “L’infortunio di #Sinner è stato sotto­va­lu­tato, una scon­fitta per tutti. I medici non hanno aiutato »



Ho avuto il piacere di inter­vis­tare Diego Nargiso, ex tennista azzurro e oggi commen­ta­tore tele­vi­sivo, reduce dalle ATP Finals di Torino.



Una lunga chiac­chie­rata… pic.twitter.com/DQlaa1ALp6 — Marco Beltrami (@MarcoBeltrami79) November 24, 2026

« Elle a été tota­le­ment sous‐estimée, aucun doute. Les respon­sa­bi­lités sont à partager entre tous dans ces cas‐là. Quand on en arrive à prendre une déci­sion pareille en novembre après juillet, après quatre mois, c’est une défaite pour tous : du joueur à l’équipe, aux méde­cins qui ont suivi la voie conser­va­trice. La déci­sion, cepen­dant, c’est toujours le joueur qui la prend, après que les méde­cins et les entraî­neurs lui ont présenté les diffé­rentes options. C’est arrivé aussi pour moi. »