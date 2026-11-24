Alors que Jannik Sinner a été opéré du genou avec succès ce mardi et que sa durée d’indisponibilité est estimée à trois mois, certaines langues commencent à se délier concernant la gestion de cette blessure, qui a été révélée en juillet dernier.
C’est notamment le cas de l’ancien 67e joueur mondial en simple, Diego Nargiso, qui n’a pas mâché ses mots.
« Elle a été totalement sous‐estimée, aucun doute. Les responsabilités sont à partager entre tous dans ces cas‐là. Quand on en arrive à prendre une décision pareille en novembre après juillet, après quatre mois, c’est une défaite pour tous : du joueur à l’équipe, aux médecins qui ont suivi la voie conservatrice. La décision, cependant, c’est toujours le joueur qui la prend, après que les médecins et les entraîneurs lui ont présenté les différentes options. C’est arrivé aussi pour moi. »
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 13:11