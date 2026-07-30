Alexander Bublik est un homme honnête.
En effet, le Kazakh ne garde jamais sa langue dans sa poche, ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus attachants du circuit.
Bublik a décidé de mettre les choses au clair, lui qui a d’ores et déjà annoncé qu’il ne s’alignerait pas non plus au Masters 1000 de Cincinnati, un tournoi qui suit directement celui de Montréal.
Le célèbre journaliste Ben Rothenberg a partagé sur son compte X la raison pour laquelle Alexander Bublik ne participera pas aux deux prochains rendez‐vous de la saison :
https://t.co/sBHPO72S37 pic.twitter.com/fX15cS2mXy— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 29, 2026
Ben Rothenberg : « Tu as dit que tu sautes toujours Cincinnati, pourquoi ?
Alexander Bublik : Depuis quatre ans, oui. C’est l’anniversaire de mon fils, et je ne pense pas que le Masters de Cincinnati vaille la peine de manquer des moments aussi importants. »
L’actualité de ces derniers jours, marquée par les nombreux forfaits au Masters 1000 de Montréal, fait énormément réagir.
On espère pour le tournoi de Cincinnati, prévu du 12 au 24 août prochain, qu’il ne connaîtra pas le même nombre de forfaits que son homologue canadien.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 10:25