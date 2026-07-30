Alexander Bublik est un homme honnête.

En effet, le Kazakh ne garde jamais sa langue dans sa poche, ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus atta­chants du circuit.

Bublik a décidé de mettre les choses au clair, lui qui a d’ores et déjà annoncé qu’il ne s’alignerait pas non plus au Masters 1000 de Cincinnati, un tournoi qui suit direc­te­ment celui de Montréal.

Le célèbre jour­na­liste Ben Rothenberg a partagé sur son compte X la raison pour laquelle Alexander Bublik ne parti­ci­pera pas aux deux prochains rendez‐vous de la saison :

Ben Rothenberg : « Tu as dit que tu sautes toujours Cincinnati, pour­quoi ?

Alexander Bublik : Depuis quatre ans, oui. C’est l’anniversaire de mon fils, et je ne pense pas que le Masters de Cincinnati vaille la peine de manquer des moments aussi importants. »

L’actualité de ces derniers jours, marquée par les nombreux forfaits au Masters 1000 de Montréal, fait énor­mé­ment réagir.

On espère pour le tournoi de Cincinnati, prévu du 12 au 24 août prochain, qu’il ne connaîtra pas le même nombre de forfaits que son homo­logue canadien.