Depuis le départ de Craig Tiley pour prendre la direction de l’USTA, la Fédération américaine de tennis, une question se posait : qui allait reprendre le flambeau à la tête de Tennis Australia ?
C’est finalement un Australien, ancien dirigeant de la Ligue nationale de rugby (NRL), qui a été choisi pour lui succéder.
Visiblement encore peu familier avec l’univers de la petite balle jaune, le nouveau patron du tennis australien n’a pas manqué de se faire remarquer dès sa première conférence de presse, avec une erreur plutôt embarrassante.
En effet, au moment d’évoquer Jannik Sinner, il a tout simplement rebaptisé le champion italien « Jacob Sinner » !
Une petite bourde qui n’a évidemment pas échappé aux observateurs et qui risque de faire parler. Pas vraiment l’entrée en matière idéale pour celui qui prend les commandes de l’une des fédérations les plus importantes du tennis mondial…
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 08:06