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La bourde génante du nouveau direc­teur de l’Australian Open à propos de Jannik Sinner !

Par
Antoine Trupiano
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Depuis le départ de Craig Tiley pour prendre la direc­tion de l’USTA, la Fédération améri­caine de tennis, une ques­tion se posait : qui allait reprendre le flam­beau à la tête de Tennis Australia ?

C’est fina­le­ment un Australien, ancien diri­geant de la Ligue natio­nale de rugby (NRL), qui a été choisi pour lui succéder.

Visiblement encore peu fami­lier avec l’uni­vers de la petite balle jaune, le nouveau patron du tennis austra­lien n’a pas manqué de se faire remar­quer dès sa première confé­rence de presse, avec une erreur plutôt embarrassante.

En effet, au moment d’évo­quer Jannik Sinner, il a tout simple­ment rebap­tisé le cham­pion italien « Jacob Sinner » !

Une petite bourde qui n’a évidem­ment pas échappé aux obser­va­teurs et qui risque de faire parler. Pas vrai­ment l’en­trée en matière idéale pour celui qui prend les commandes de l’une des fédé­ra­tions les plus impor­tantes du tennis mondial…

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 08:06

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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