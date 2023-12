Il y a quelques jours, Richard Gasquet a eu l’oc­ca­sion de s’en­traîner avec Rafael Nadal au sein de l’Académie de ce dernier à Majorque. Après avoir révélé à L’Equipe qu’il avait remporté deux sets sur trois, le Français s’est montré opti­miste pour la saison à venir de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

« Il m’a raconté qu’il mettait du temps à revenir, mais j’ai senti qu’il n’avait plus mal. Il va bien jouer cette année (en 2024). Au début, il faut du temps. Mais il sera compé­titif, je n’ai aucun doute. Après, je ne sais pas si ça sera en Australie, en mars, en avril… Il va gagner des matches, il n’y a pas de doute ! En tout cas, il fait des grosses séances de trois heures. C’est ce qu’il faut, jouer le plus possible. »