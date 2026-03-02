Accueil ATP

Thomas S
Stefanos Tsitsipas savait qu’il n’avait pas le droit à l’er­reur avant le début de l’ATP 500 de Dubaï sur lequel il était tenant du titre. 

Battu dès le premier tour par le Français, Ugo Humbert, le joueur grec a donc décou­vert ce lundi son nouveau clas­se­ment ATP après la perte de 450 points. Avec une perte de 13 posi­tion, il se retrouve 43e mondial, son pire clas­se­ment depuis mai 2018.

Et ce n’est pas peut‐être pas terminé puisque le Grec défendra 100 points sur le Masters 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars) où il avait atteint les huitièmes de finale en 2025. En cas de nouveau revers dès le premier tour, le double fina­liste en Grand Chelem pour­rait encore perdre sept places et se retrouver tout juste 50e joueur mondial…

Publié le lundi 2 mars 2026 à 14:54

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

