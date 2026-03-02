Stefanos Tsitsipas savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur avant le début de l’ATP 500 de Dubaï sur lequel il était tenant du titre.
Battu dès le premier tour par le Français, Ugo Humbert, le joueur grec a donc découvert ce lundi son nouveau classement ATP après la perte de 450 points. Avec une perte de 13 position, il se retrouve 43e mondial, son pire classement depuis mai 2018.
Et ce n’est pas peut‐être pas terminé puisque le Grec défendra 100 points sur le Masters 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars) où il avait atteint les huitièmes de finale en 2025. En cas de nouveau revers dès le premier tour, le double finaliste en Grand Chelem pourrait encore perdre sept places et se retrouver tout juste 50e joueur mondial…
Publié le lundi 2 mars 2026 à 14:54