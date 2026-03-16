Accueil ATP

La chute inter­mi­nable et inquié­tante de Stefanos Tsitsipas au classement

Par
Thomas S
-
89
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

« L’important ce n’est pas la chute, c’est l’at­ter­ris­sage » dit le person­nage d’Hubert dans le film, La Haine.

Si le contexte est ici beau­coup moins grave et pesant que le sujet du long métrage de Mathieu Kassovitz, on se demande bien quand et comment va se terminer l’in­ter­mi­nable chute de Stefanos Tsitsipas au clas­se­ment ATP. 

Après avoir déjà perdu neuf places suite à sa défaite d’en­trée sur l’ATP 500 de Dubaï où il était tenant du titre, le Grec a encore reculé de sept posi­tions à la sortie du Masters 1000 d’Indian Wells (battu dès le premier tour par Shapovalov) pour se retrouver éjecter du Top 50 à une inquié­tante 51e place mondiale. 

Et ce n’est peut‐être pas terminé puis­qu’il doit encore défendre quelques points d’ici les prochaines semaines avec notam­ment deux quarts de finale à Monte‐Carlo et à Barcelone. 

Si une sortie du fameux Top 100 n’est pour l’ins­tant pas d’ac­tua­lité, Tsitsipas va malgré tout devoir rapi­de­ment sortir de cette spirale néga­tive. Heureusement pour lui, la saison de terre battue, sa surface favo­rite, arrive à grands pas. 

Publié le lundi 16 mars 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.