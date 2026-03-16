« L’important ce n’est pas la chute, c’est l’at­ter­ris­sage » dit le person­nage d’Hubert dans le film, La Haine.

Si le contexte est ici beau­coup moins grave et pesant que le sujet du long métrage de Mathieu Kassovitz, on se demande bien quand et comment va se terminer l’in­ter­mi­nable chute de Stefanos Tsitsipas au clas­se­ment ATP.

Après avoir déjà perdu neuf places suite à sa défaite d’en­trée sur l’ATP 500 de Dubaï où il était tenant du titre, le Grec a encore reculé de sept posi­tions à la sortie du Masters 1000 d’Indian Wells (battu dès le premier tour par Shapovalov) pour se retrouver éjecter du Top 50 à une inquié­tante 51e place mondiale.

Et ce n’est peut‐être pas terminé puis­qu’il doit encore défendre quelques points d’ici les prochaines semaines avec notam­ment deux quarts de finale à Monte‐Carlo et à Barcelone.

Si une sortie du fameux Top 100 n’est pour l’ins­tant pas d’ac­tua­lité, Tsitsipas va malgré tout devoir rapi­de­ment sortir de cette spirale néga­tive. Heureusement pour lui, la saison de terre battue, sa surface favo­rite, arrive à grands pas.