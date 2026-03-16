« L’important ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage » dit le personnage d’Hubert dans le film, La Haine.
Si le contexte est ici beaucoup moins grave et pesant que le sujet du long métrage de Mathieu Kassovitz, on se demande bien quand et comment va se terminer l’interminable chute de Stefanos Tsitsipas au classement ATP.
Après avoir déjà perdu neuf places suite à sa défaite d’entrée sur l’ATP 500 de Dubaï où il était tenant du titre, le Grec a encore reculé de sept positions à la sortie du Masters 1000 d’Indian Wells (battu dès le premier tour par Shapovalov) pour se retrouver éjecter du Top 50 à une inquiétante 51e place mondiale.
Et ce n’est peut‐être pas terminé puisqu’il doit encore défendre quelques points d’ici les prochaines semaines avec notamment deux quarts de finale à Monte‐Carlo et à Barcelone.
Si une sortie du fameux Top 100 n’est pour l’instant pas d’actualité, Tsitsipas va malgré tout devoir rapidement sortir de cette spirale négative. Heureusement pour lui, la saison de terre battue, sa surface favorite, arrive à grands pas.
Publié le lundi 16 mars 2026 à 14:14