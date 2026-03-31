Bien au chaud au sein du Top 50 mondial il y a encore six mois, Gaël Monfils, quasiment absent depuis le début de la saison (seulement six matchs disputés) à cause de plusieurs pépins physiques, vient de subir une importante chute au classement.
Contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Miami où il défendait 100 points suite à son huitième de finale en 2025, le Français a chuté de 50 places ce lundi pour se retrouver 203e joueur mondial, sa plus mauvaise position depuis août 2023.
Mais alors qu’il dispute l’ultime saison de sa carrière et qu’il sera de toute manière invité sur les tournois où il désire faire ses adieux, comme c’est le cas sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 5 au 12 avril), l’important est ailleurs pour « La Monf », désormais âgé de 39 ans et au crépuscule de son impressionnante carrière.
Publié le mardi 31 mars 2026 à 17:37