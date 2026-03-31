Bien au chaud au sein du Top 50 mondial il y a encore six mois, Gaël Monfils, quasi­ment absent depuis le début de la saison (seule­ment six matchs disputés) à cause de plusieurs pépins physiques, vient de subir une impor­tante chute au classement.

Contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Miami où il défen­dait 100 points suite à son huitième de finale en 2025, le Français a chuté de 50 places ce lundi pour se retrouver 203e joueur mondial, sa plus mauvaise posi­tion depuis août 2023.

Mais alors qu’il dispute l’ul­time saison de sa carrière et qu’il sera de toute manière invité sur les tour­nois où il désire faire ses adieux, comme c’est le cas sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 5 au 12 avril), l’im­por­tant est ailleurs pour « La Monf », désor­mais âgé de 39 ans et au crépus­cule de son impres­sion­nante carrière.