Daniil Medvedev et Alexander Zverev ont souvent livré des matchs très accrochés, parfois marqués par quelques tensions et petites querelles sur le court, notamment en raison du comportement parfois limite du Russe.
Mais malgré cette rivalité, les deux joueurs semblent avoir beaucoup de respect l’un pour l’autre.
Interrogé en marge du tournoi d’Almaty par nos confrères russes de Championat, Medvedev a tenu à rendre hommage à l’Allemand, saluant notamment son incroyable régularité au plus haut niveau et sa capacité à obtenir de grands résultats même lorsqu’il ne pratique pas son meilleur tennis.
« Il a réalisé des choses remarquables et mérite tout ce qu’il a accompli. Il fait preuve d’une incroyable régularité. Même si vous regardez chacun de ses matchs disputés à Shanghai, il ne jouait peut‐être pas son meilleur tennis, mais il a tout de même réussi à atteindre les demi‐finales. C’est ça, la force d’un grand joueur. C’est ça, la régularité. Et c’est pour cette raison qu’il l’aurait mérité. Il a disputé trois finales de Grand Chelem et une autre demi‐finale, et il a mérité chacun de ces résultats », a déclaré Dannil Medvedev.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 11:49