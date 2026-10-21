Daniil Medvedev et Alexander Zverev ont souvent livré des matchs très accro­chés, parfois marqués par quelques tensions et petites querelles sur le court, notam­ment en raison du compor­te­ment parfois limite du Russe.

Mais malgré cette riva­lité, les deux joueurs semblent avoir beau­coup de respect l’un pour l’autre.

Interrogé en marge du tournoi d’Almaty par nos confrères russes de Championat, Medvedev a tenu à rendre hommage à l’Allemand, saluant notam­ment son incroyable régu­la­rité au plus haut niveau et sa capa­cité à obtenir de grands résul­tats même lors­qu’il ne pratique pas son meilleur tennis.

« Il a réalisé des choses remar­quables et mérite tout ce qu’il a accompli. Il fait preuve d’une incroyable régu­la­rité. Même si vous regardez chacun de ses matchs disputés à Shanghai, il ne jouait peut‐être pas son meilleur tennis, mais il a tout de même réussi à atteindre les demi‐finales. C’est ça, la force d’un grand joueur. C’est ça, la régu­la­rité. Et c’est pour cette raison qu’il l’au­rait mérité. Il a disputé trois finales de Grand Chelem et une autre demi‐finale, et il a mérité chacun de ces résul­tats », a déclaré Dannil Medvedev.