Officiellement en vacances depuis quelques jours en l’éli­mi­na­tion de l’Allemagne en quarts de finale de la Coupe Davis, Alexander Zverev a été inter­rogé sur la nouvelle absence longue durée de Jannik Sinner, qui a décidé de se faire opérer au niveau du genou droit.

Et le joueur alle­mand a fait preuve d’une certaine classe au moment d’évo­quer le sujet en confé­rence de presse.

« Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas un expert médical. Je ne sais pas exac­te­ment à quoi ressemble le processus de réta­blis­se­ment pour ce type de bles­sure. Je pense qu’il est fort menta­le­ment. Nous savons qu’il est fort menta­le­ment. J’espère qu’il prendra chaque étape au sérieux et que, d’ici trois ou quatre mois, il pourra être de retour à 100 % et reprendre la compé­ti­tion. Même s’il est bien sûr l’un de mes plus grands rivaux, l’un des adver­saires les plus diffi­ciles à affronter pour moi, je souhaite tout de même qu’il revienne sur le circuit. »