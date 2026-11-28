Officiellement en vacances depuis quelques jours en l’élimination de l’Allemagne en quarts de finale de la Coupe Davis, Alexander Zverev a été interrogé sur la nouvelle absence longue durée de Jannik Sinner, qui a décidé de se faire opérer au niveau du genou droit.
Et le joueur allemand a fait preuve d’une certaine classe au moment d’évoquer le sujet en conférence de presse.
« Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas un expert médical. Je ne sais pas exactement à quoi ressemble le processus de rétablissement pour ce type de blessure. Je pense qu’il est fort mentalement. Nous savons qu’il est fort mentalement. J’espère qu’il prendra chaque étape au sérieux et que, d’ici trois ou quatre mois, il pourra être de retour à 100 % et reprendre la compétition. Même s’il est bien sûr l’un de mes plus grands rivaux, l’un des adversaires les plus difficiles à affronter pour moi, je souhaite tout de même qu’il revienne sur le circuit. »
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 14:14