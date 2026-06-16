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La classe grande de Daniil Medvedev sur le titre de Zverev à Roland‐Garros : « Après avoir essuyé des défaites diffi­ciles en demi‐finale et en finale, voir Sascha réussir m’a fait vrai­ment plaisir »

Par
Thomas S
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Si l’on sait que Daniil Medvedev et Alexander Zverev n’ont pas toujours entre­tenu de très bonnes rela­tions, de l’eau a depuis coulé sous les ponts entre ces deux grands champions. 

Et après le premier sacre en Grand Chelem de l’Allemand à Roland‐Garros, le Russe, lauréat de l’US Open 2021, a exprimé un certain plaisir lors d’une inter­view accordée avant l’ATP 500 de Halle. 

Q. : Le tableau de ce tournoi comprend égale­ment le tout nouveau vain­queur d’un Grand Chelem. En tant que vain­queur d’un Grand Chelem vous‐même, je me deman­dais simple­ment quelle impor­tance cela revêt pour le tennis actuel que cette domi­na­tion, celle de Carlos et Jannik, ait été brisée.
Medvedev : Je pense tout d’abord que c’est un senti­ment formi­dable, donc j’étais vrai­ment heureux pour Sascha parce qu’il avait essuyé des défaites diffi­ciles en demi‐finale, en finale – et la finale a été rude, en cinq sets. Donc le voir réussir m’a fait vrai­ment plaisir et je suis presque sûr qu’il se sent bien par rapport à ça. Ce qu’on ressent après, est diffé­rent pour chacun. Pour moi, pendant un certain temps, c’était un peu comme une euphorie et j’ai réussi à très bien jouer grâce à ce senti­ment, puis, petit à petit, on le perd un peu et il faut trouver un nouveau rythme. On ne sait donc pas du tout comment ça va se passer pour lui, mais je pense que tout le monde est plutôt content pour lui.

Publié le mardi 16 juin 2026 à 18:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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