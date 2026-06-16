Si l’on sait que Daniil Medvedev et Alexander Zverev n’ont pas toujours entretenu de très bonnes relations, de l’eau a depuis coulé sous les ponts entre ces deux grands champions.
Et après le premier sacre en Grand Chelem de l’Allemand à Roland‐Garros, le Russe, lauréat de l’US Open 2021, a exprimé un certain plaisir lors d’une interview accordée avant l’ATP 500 de Halle.
Q. : Le tableau de ce tournoi comprend également le tout nouveau vainqueur d’un Grand Chelem. En tant que vainqueur d’un Grand Chelem vous‐même, je me demandais simplement quelle importance cela revêt pour le tennis actuel que cette domination, celle de Carlos et Jannik, ait été brisée.
Medvedev : Je pense tout d’abord que c’est un sentiment formidable, donc j’étais vraiment heureux pour Sascha parce qu’il avait essuyé des défaites difficiles en demi‐finale, en finale – et la finale a été rude, en cinq sets. Donc le voir réussir m’a fait vraiment plaisir et je suis presque sûr qu’il se sent bien par rapport à ça. Ce qu’on ressent après, est différent pour chacun. Pour moi, pendant un certain temps, c’était un peu comme une euphorie et j’ai réussi à très bien jouer grâce à ce sentiment, puis, petit à petit, on le perd un peu et il faut trouver un nouveau rythme. On ne sait donc pas du tout comment ça va se passer pour lui, mais je pense que tout le monde est plutôt content pour lui.
Publié le mardi 16 juin 2026 à 18:22