Le joueur finlan­dais s’est exprimé auprès de l’ATP au sujet de la période de dépres­sion qu’il l’a atteint et on peut dire que ses mots sont terribles. Son témoi­gnage se rajoute donc à une longue liste et cela peut faire froid dans le dos.

Un estratto del profondo, toccante racconto di Emil Ruusuvuori ad ATP Tour, in cui il finlan­dese ha confi­dato di aver sofferto di impor­tanti problemi di salute mentale, motivo per cui è stato lontano dai campi per molti mesi.



« Je n’éprouvais plus de joie en rien. Je n’étais plus en compé­ti­tion sur le terrain, j’avais du mal à sortir du lit – pour être honnête, je me deman­dais même si je voulais vivre. C’était effrayant. Et le pire, c’était de voir comment tout cela affec­tait les personnes les plus proches de moi (…) J’ai réussi à réaliser mon rêve et à devenir joueur de tennis. C’est préci­sé­ment parce que j’y suis parvenu que j’ai pensé que je devais tout faire pour conti­nuer. Je n’ai pas parlé de mes problèmes mentaux parce que je voyais cela comme une faiblesse. Et c’est peut‐être préci­sé­ment là le mot clé. Pour moi, dans le sport, ils n’étaient pas censés exister, et montrer sa vulné­ra­bi­lité signi­fiait ne pas être assez fort. Si mon histoire aide ne serait‐ce qu’une seule personne, alors cela en aura valu la peine. J’espère que les gens compren­dront qu’il faut prendre soin de son esprit et de soi‐même. C’est crucial. Si vous n’êtes pas bien, il n’y a rien de plus impor­tant que de vous aider vous‐même. Ne gardez pas tout à l’intérieur »