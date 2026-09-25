Capitaine de la Team World, Andre Agassi est présent à Londres pour la Laver Cup qui débute ce 25 septembre 2026. Invité du podcast d’Andy Roddick, le « kid de Las‐Vegas » s’est exprimé sur le retour de Carlos Alcaraz à la compé­ti­tion, après une longue conva­les­cence de quatre mois. De retour depuis l’US Open, le numéro trois mondial est aligné avec la Team Europe par Yannick Noah.

Même si le septuple cham­pion en Grand Chelem posera proba­ble­ment beau­coup de problèmes à son équipe pendant le tournoi, l’an­cien numéro un mondial n’a pas caché sa joie de le savoir en forme.

« Le tennis lui manquait. Il me manquait. C’est incroyable pour notre sport. Ces quatre derniers mois, j’ai prié pour que son poignet soit à 100 % en octobre »