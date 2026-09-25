Capitaine de la Team World, Andre Agassi est présent à Londres pour la Laver Cup qui débute ce 25 septembre 2026. Invité du podcast d’Andy Roddick, le « kid de Las‐Vegas » s’est exprimé sur le retour de Carlos Alcaraz à la compétition, après une longue convalescence de quatre mois. De retour depuis l’US Open, le numéro trois mondial est aligné avec la Team Europe par Yannick Noah.
Même si le septuple champion en Grand Chelem posera probablement beaucoup de problèmes à son équipe pendant le tournoi, l’ancien numéro un mondial n’a pas caché sa joie de le savoir en forme.
« Le tennis lui manquait. Il me manquait. C’est incroyable pour notre sport. Ces quatre derniers mois, j’ai prié pour que son poignet soit à 100 % en octobre »
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 11:54