Présent ce week‐end à Rio de Janeiro, au Brésil, pour la nouvelle étape de l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou, Nick Kyrgios a accordé une inter­view à nos confrères de Tennis Majors.

L’Australien a notam­ment évoqué les ambiances les plus folles qu’il a connues au cours de sa carrière.

« J’ai joué contre Federer à Miami en 2017, c’était l’une des ambiances les plus folles que j’aie jamais connues. Contre Federer à Genève aussi, c’était proba­ble­ment encore plus fou, une grande bataille en trois sets. Contre Nadal à Acapulco, c’était fou aussi. Je suis donc habitué à jouer dans des envi­ron­ne­ments hostiles. Les gens savent que je suis là pour riva­liser, mais aussi pour créer une ambiance agréable et élec­trique. Je pense qu’au début de ma carrière, j’adorais jouer le rôle du méchant. J’adorais être le mauvais garçon, et j’adorais agacer les gens – mais main­te­nant, j’apprécie simple­ment chaque aspect de tout ça. »