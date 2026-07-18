Présent ce week‐end à Rio de Janeiro, au Brésil, pour la nouvelle étape de l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou, Nick Kyrgios a accordé une interview à nos confrères de Tennis Majors.
L’Australien a notamment évoqué les ambiances les plus folles qu’il a connues au cours de sa carrière.
« J’ai joué contre Federer à Miami en 2017, c’était l’une des ambiances les plus folles que j’aie jamais connues. Contre Federer à Genève aussi, c’était probablement encore plus fou, une grande bataille en trois sets. Contre Nadal à Acapulco, c’était fou aussi. Je suis donc habitué à jouer dans des environnements hostiles. Les gens savent que je suis là pour rivaliser, mais aussi pour créer une ambiance agréable et électrique. Je pense qu’au début de ma carrière, j’adorais jouer le rôle du méchant. J’adorais être le mauvais garçon, et j’adorais agacer les gens – mais maintenant, j’apprécie simplement chaque aspect de tout ça. »
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 14:28