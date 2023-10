Depuis qu’il a pris sa retraite des courts il y a un peu plus d’un an, Roger Federer n’hé­site jamais à parler ouver­te­ment de sa nouvelle vie privée face à la presse main­te­nant qu’il est quoti­dien­ne­ment au contact de sa femme et de ses quatre enfants.

Interrogé, dans le cadre de la Laver Cup, sur ses deux filles et jumelles âgées de 14 ans, le Suisse a reconnu que cette période de l’ado­les­cence n’était pas toujours simple à gérer.

« Je suis content que mes filles me permettent de vivre dans ma propre maison (rires). Elles sont incroyables. Je les aime, mais je n’ar­rive pas à croire ce qu’elles sont deve­nues à 14 ans. J’ai l’im­pres­sion de leur avoir appris telle­ment de choses, mais c’est compliqué main­te­nant, dans le bon sens du terme. Je sais que cette période passera mais j’aime qu’elles aient autant de person­na­lité. Je suis heureux qu’elles crient et pleurent dans notre maison et qu’elles ne le fassent pas ailleurs. Au moins, de cette façon, je sens qu’elles peuvent partager leurs émotions avec moi. Nous parlons de tout. J’aime leur honnêteté. »