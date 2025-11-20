Alors qu’il devait participer aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Espagne en guise de conclusion de cette magnifique saison 2025, Carlos Alcaraz a malheureusement dû déclarer forfait à cause d’une blessure à la cuisse ressentie lors de sa défaite en finale du Masters de Turin face à Jannik Sinner.
Interrogé par la presse espagnole après cet ultime duel contre son grand rival, le numéro 1 mondial a notamment révélé la dernière fois où il avait pleuré à cause du tennis.
« C’était à Miami, oui, à Miami (défaite dès son entrée en lice face à David Goffin, ndlr) », a répondu Carlos Alcaraz. « Dieu merci, depuis Miami, je n’ai plus ressenti ce besoin de me défouler, car tout s’est très bien passé. Tant sur le terrain qu’en dehors, je me suis senti très bien. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 16:51