Alors qu’il devait parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Espagne en guise de conclu­sion de cette magni­fique saison 2025, Carlos Alcaraz a malheu­reu­se­ment dû déclarer forfait à cause d’une bles­sure à la cuisse ressentie lors de sa défaite en finale du Masters de Turin face à Jannik Sinner.

Interrogé par la presse espa­gnole après cet ultime duel contre son grand rival, le numéro 1 mondial a notam­ment révélé la dernière fois où il avait pleuré à cause du tennis.

« C’était à Miami, oui, à Miami (défaite dès son entrée en lice face à David Goffin, ndlr) », a répondu Carlos Alcaraz. « Dieu merci, depuis Miami, je n’ai plus ressenti ce besoin de me défouler, car tout s’est très bien passé. Tant sur le terrain qu’en dehors, je me suis senti très bien. »