Alors qu’il avait perdu ses cinq premières finale sur le circuit principal, Alejandro Davidovich Fokina a remporté trois titres en 2026, dont le Masters 1000 de Shanghai ce dimanche.
De passage dans le podcast de Caroline Garcia, Tennis Insider Club, l’Espagnol de 27 ans est revenu sur les difficultés qu’il a rencontrées lorsqu’il était jeune, notamment après avoir gagné Wimbledon chez les juniors.
« Quand j’ai remporté le tournoi junior de Wimbledon, je n’arrivais plus à tenir une raquette. C’est comme quand on réalise un exploit majeur : on a l’impression que tous les regards sont braqués sur soi. C’était la première fois que je faisais quelque chose d’important dans ma carrière de tennis, donc ça n’a pas été facile. Les trois mois qui ont suivi, je jouais des tournois Futures et je perdais des matchs que j’aurais dû gagner. À un moment donné, j’ai voulu arrêter le tennis parce que je ne supportais plus cette pression. Je pense que cela venait surtout de moi‐même : je n’avais pas la confiance que j’ai aujourd’hui, ni celle que j’avais il y a trois ou quatre ans. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.