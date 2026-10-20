Alors qu’il avait perdu ses cinq premières finale sur le circuit prin­cipal, Alejandro Davidovich Fokina a remporté trois titres en 2026, dont le Masters 1000 de Shanghai ce dimanche.

De passage dans le podcast de Caroline Garcia, Tennis Insider Club, l’Espagnol de 27 ans est revenu sur les diffi­cultés qu’il a rencon­trées lors­qu’il était jeune, notam­ment après avoir gagné Wimbledon chez les juniors.

« Quand j’ai remporté le tournoi junior de Wimbledon, je n’arrivais plus à tenir une raquette. C’est comme quand on réalise un exploit majeur : on a l’impression que tous les regards sont braqués sur soi. C’était la première fois que je faisais quelque chose d’important dans ma carrière de tennis, donc ça n’a pas été facile. Les trois mois qui ont suivi, je jouais des tour­nois Futures et je perdais des matchs que j’aurais dû gagner. À un moment donné, j’ai voulu arrêter le tennis parce que je ne suppor­tais plus cette pres­sion. Je pense que cela venait surtout de moi‐même : je n’avais pas la confiance que j’ai aujourd’hui, ni celle que j’avais il y a trois ou quatre ans. »