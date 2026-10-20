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La confi­dence de Davidovich Fokina, vain­queur de son premier Masters 1000 : « Quand j’ai remporté Wimbledon chez les juniors, je n’arrivais plus à tenir une raquette »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il avait perdu ses cinq premières finale sur le circuit prin­cipal, Alejandro Davidovich Fokina a remporté trois titres en 2026, dont le Masters 1000 de Shanghai ce dimanche.

De passage dans le podcast de Caroline Garcia, Tennis Insider Club, l’Espagnol de 27 ans est revenu sur les diffi­cultés qu’il a rencon­trées lors­qu’il était jeune, notam­ment après avoir gagné Wimbledon chez les juniors. 

« Quand j’ai remporté le tournoi junior de Wimbledon, je n’arrivais plus à tenir une raquette. C’est comme quand on réalise un exploit majeur : on a l’impression que tous les regards sont braqués sur soi. C’était la première fois que je faisais quelque chose d’important dans ma carrière de tennis, donc ça n’a pas été facile. Les trois mois qui ont suivi, je jouais des tour­nois Futures et je perdais des matchs que j’aurais dû gagner. À un moment donné, j’ai voulu arrêter le tennis parce que je ne suppor­tais plus cette pres­sion. Je pense que cela venait surtout de moi‐même : je n’avais pas la confiance que j’ai aujourd’hui, ni celle que j’avais il y a trois ou quatre ans. »

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 16:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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