« Je n’ai pas envie de m’ar­rêter ici, je n’en ai pas l’in­ten­tion », assu­rait Novak Djokovic après avoir remporté son 10e Open d’Australie et un 22e titre du Grand Chelem, soit autant que son rival Rafael Nadal. Mais le Serbe n’a pas voulu donner de date pour son départ à la retraite car plusieurs facteurs rentre­ront en compte.

« J’ai été telle­ment de fois dans ces situa­tions que j’ai l’ex­pé­rience néces­saire pour gérer ça main­te­nant et je pense que c’est ce qui m’aide à toujours rester concentré, parce que je sais ce qui m’at­tend. Je ne sais pas encore combien d’an­nées je vais pouvoir jouer, ou combien de Grands Chelems je vais essayer de remporter. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça ne dépend pas seule­ment de mon corps. Je pense que c’est très impor­tant pour moi d’avoir le soutien de ceux que j’aime, de mes proches et de réussir à conserver le bon équi­libre entre ma vie privée et les aspi­ra­tions qui me donnent envie de conti­nuer à aller cher­cher des titres. »