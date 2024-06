Roger Federer a donné un entre­tien au média espa­gnol El Pais. Le Suisse fait une petite révé­la­tion concer­nant la scène devenue mythique où il serre la main de Nadal en pleurant.

« J’ai la photo chez moi encadré dans un espace où j’ai quelques images de ma carrière ; Je ne veux pas de photos partout, donc je les ai dans une zone précise. Et quand je passe devant, elle attire toujours mon atten­tion car elle reflète notre cama­ra­derie, notre amitié et aussi notre riva­lité, le tout dans une seule image. C’est un moment où nous pouvons tous deux réflé­chir à tout ce que nous venons de vivre, en nous souve­nant de notre carrière et de la chance que nous avons eu d’être joueurs de tennis , d’avoir pu trans­former notre hobby en un métier de rêve. »