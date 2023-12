L’oncle le plus célèbre dans le monde du sport, Toni Nadal, était l’in­vité de « Bartoli Time » sur RMC dimanche soir quelques jours après l’an­nonce offi­cielle du retour de son neveu pour le début de saison 2024, après presque un an sans jouer. L’entraîneur espa­gnol a fait quelques confi­dences concer­nant l’état d’es­prit de Rafa et l’im­por­tance de Roland‐Garros dans sa prise de déci­sion (20 mai au 9 juin 2024).

🗣 « Il est bien. Il a repris les entraî­ne­ments avec une bonne inten­sité. Le plus impor­tant : il a l’illu­sion de rejouer à Roland Garros. »



« Il va bien. Il a repris les entraî­ne­ments norma­le­ment, avec une bonne inten­sité. Le plus impor­tant : il a l’illu­sion de rejouer à Roland Garros. Je crois qu’il ne pensait pas à sa retraite pour une raison simple et il me l’a dit plusieurs fois : il ne veut pas prendre sa retraite avec la sensa­tion d’être blessé. Son rêve est d’es­sayer faire une bonne saison et de rejouer une autre fois à très haut niveau. Il sait que chaque année c’est plus diffi­cile, chaque année il y a de plus en plus de joueurs avec un niveau incroyable qui frappent la balle très fort. Mais il veut essayer une autre fois, essayer de jouer Roland‐Garros une autre fois. »