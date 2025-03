« Nous avons eu une discus­sion après l’Open d’Australie et nous nous sommes mis d’ac­cord sur le fait qu’il allait conti­nuer à me coacher sur les tour­nois aux États‐Unis et sur terre battue. Nous verrons ensuite comment les choses se passent », avait révélé Novak Djokovic après sa défaite contre Matteo Berrettini au premier tour de l’ATP 500 de Doha le 18 février dernier.

Pour les Masters 1000 d’Indian Wells (5 au 16 mars) et de Miami (19 au 30 mars), l’homme aux 24 titres du Grand Chelem pourra donc compter sur la présence de son entraî­neur, qui n’était pas présent au Qatar.

Le jour­na­liste du Guardian, Tumaini Carayol, a confirmé l’in­for­ma­tion à deux jours du début des hosti­lités dans le désert californien.

Andy Murray will be with Novak Djokovic at Indian Wells and the Miami Open this month.



Significant commit­ment from both player and coach. Djokovic hasn’t played the Miami Open since 2019.