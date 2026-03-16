Le classement ATP est sorti comme à son habitude ce lundi et Daniil réintègre le Top10. Il est 10e, juste derrière Shelton. Comme, il l’a expliqué hier en conférence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, cela était prévisible. D’ailleurs, le Russe vise plus haut.
« C’est agréable, mais j’ai toujours dit que si je jouais bien, je reviendrais dans le top 10. J’ai bien joué. Par exemple, à la fin de la saison, j’étais très proche de terminer l’année dans le top 10, alors qu’il y a eu des périodes où c’était horrible et où je ne gagnais aucun match. Donc, si j’arrive à maintenir ce niveau, je me retrouverai à un moment donné dans le top 10, peut‐être même dans le top 5, mais si je perds ce niveau, alors mon classement peut fluctuer. Est‐ce que cela a une signification particulière pour moi ? Non. Mais c’est tout de même agréable. Donc, oui, je ne peux pas répondre mieux que ça. »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 11:22