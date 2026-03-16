Le clas­se­ment ATP est sorti comme à son habi­tude ce lundi et Daniil réin­tègre le Top10. Il est 10e, juste derrière Shelton. Comme, il l’a expliqué hier en confé­rence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, cela était prévi­sible. D’ailleurs, le Russe vise plus haut.

« C’est agréable, mais j’ai toujours dit que si je jouais bien, je revien­drais dans le top 10. J’ai bien joué. Par exemple, à la fin de la saison, j’étais très proche de terminer l’année dans le top 10, alors qu’il y a eu des périodes où c’était horrible et où je ne gagnais aucun match. Donc, si j’arrive à main­tenir ce niveau, je me retrou­verai à un moment donné dans le top 10, peut‐être même dans le top 5, mais si je perds ce niveau, alors mon clas­se­ment peut fluc­tuer. Est‐ce que cela a une signi­fi­ca­tion parti­cu­lière pour moi ? Non. Mais c’est tout de même agréable. Donc, oui, je ne peux pas répondre mieux que ça. »