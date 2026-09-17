Après avoir décidé d’enchaîner directement en Coupe Davis ce week‐end (du 18 au 19 septembre), quelques jours seulement après sa défaite en finale de l’US Open contre Alexander Zverev, Ben Shelton a surpris tout le monde.
Alors qu’il était l’une des stars de la nouvelle édition de la Laver Cup, prévue du 25 au 27 septembre à l’O2 Arena de Londres, et surtout le leader le Team World, l’Américain a décidé de renoncer à la compétition par équipe de Roger Federer.
Une décision d’autant plus surprenante quand on sait que Ben est sponsorisé par « On », la marque dont est actionnaire le Suisse.
🔴 Ben Shelton déclare FORFAIT pour la Laver Cup 2026 (25−27 septembre) après sa finale à l’US Open. 🇺🇸— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 17, 2026
Brandon Nakashima le remplace et fera ses débuts avec la Team World. pic.twitter.com/iVMxdMPNn4
C’est donc un vrai coup dur pour l’évènement qui perd l’un de ses meilleurs éléments, remplacé au pied levé par Brandon Nakashima.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 14:52