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La curieuse déci­sion de Shelton après sa défaite à l’US Open, qui impacte Federer

Par
Thomas S
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Après avoir décidé d’en­chaîner direc­te­ment en Coupe Davis ce week‐end (du 18 au 19 septembre), quelques jours seule­ment après sa défaite en finale de l’US Open contre Alexander Zverev, Ben Shelton a surpris tout le monde.

Alors qu’il était l’une des stars de la nouvelle édition de la Laver Cup, prévue du 25 au 27 septembre à l’O2 Arena de Londres, et surtout le leader le Team World, l’Américain a décidé de renoncer à la compé­ti­tion par équipe de Roger Federer. 

Une déci­sion d’au­tant plus surpre­nante quand on sait que Ben est spon­so­risé par « On », la marque dont est action­naire le Suisse. 

C’est donc un vrai coup dur pour l’évè­ne­ment qui perd l’un de ses meilleurs éléments, remplacé au pied levé par Brandon Nakashima. 

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 14:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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