Après avoir décidé d’en­chaîner direc­te­ment en Coupe Davis ce week‐end (du 18 au 19 septembre), quelques jours seule­ment après sa défaite en finale de l’US Open contre Alexander Zverev, Ben Shelton a surpris tout le monde.

Alors qu’il était l’une des stars de la nouvelle édition de la Laver Cup, prévue du 25 au 27 septembre à l’O2 Arena de Londres, et surtout le leader le Team World, l’Américain a décidé de renoncer à la compé­ti­tion par équipe de Roger Federer.

Une déci­sion d’au­tant plus surpre­nante quand on sait que Ben est spon­so­risé par « On », la marque dont est action­naire le Suisse.

🔴 Ben Shelton déclare FORFAIT pour la Laver Cup 2026 (25−27 septembre) après sa finale à l’US Open. 🇺🇸



Brandon Nakashima le remplace et fera ses débuts avec la Team World. pic.twitter.com/iVMxdMPNn4 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 17, 2026

C’est donc un vrai coup dur pour l’évè­ne­ment qui perd l’un de ses meilleurs éléments, remplacé au pied levé par Brandon Nakashima.