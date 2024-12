Si Mats Wilander fait incon­tes­ta­ble­ment partie des meilleurs joueurs de l’his­toire, ses qualités en tant que consul­tant sont en revanche plus discu­tables. Souvent raillé par une partie des fans pour ses sorties média­tiques jugées à côté de la plaque, le Suédois va une nouvelle fois donner de l’eau à leur moulin avec cette décla­ra­tion à propos de Nick Kyrgios.

Invité à s’ex­primer, dans des propos rapportés par Tennis up to Date, sur le grand retour du fantasque joueur austra­lien, Mats a eu des mots plus qu’é­lo­gieux, comme s’il évoquait fina­le­ment une légende de ce sport.

« Je pense que Nick a révo­lu­tionné le sport à bien des égards. Les joueurs utilisent une partie de son arsenal ou de son réper­toire. Si Nick joue son meilleur tennis et qu’il remporte un Grand Chelem, je pense que pour la première fois, un joueur aura coché toutes les cases qu’il est possible de cocher. Il est compé­titif, son niveau est élevé, son atti­tude mentale est brillante, le réper­toire et la variété des coups fous et les blagues qu’il lance, personne n’a jamais fait tout cela. Nick Kyrgios a une chance de tout faire. »