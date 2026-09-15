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La curieuse décla­ra­tion de Rublev à propos de Safin, son coach : « Il part quand il veut. Tout dépend de Marat. Nous avons une rela­tion libre »

Par
Thomas S
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Récemment de passage sur la chaîne russe spécia­lisée dans le tennis, Bolshe, Andrey Rublev a fait une drôle de révé­la­tion au sujet de sa rela­tion de travail avec l’un de ses entraî­neurs, Marat Safin, arrivé dans son staff en juin 2025.

En effet, l’an­cien double vain­queur en Grand Chelem béné­ficie d’une liberté presque totale, ce qui ne semble pas déranger plus que cela l’in­té­ressé et actuel 25e mondial. 

Sur sa rela­tion avec Marat Safin…

« Difficile de donner des détails, parce qu’on a une rela­tion libre. Il part quand il veut… Tout dépend de Marat… Je connais les tâches à accom­plir de toute façon. Il n’a pas pu prendre l’avion ces derniers temps parce qu’il était occupé. »

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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