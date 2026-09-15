Récemment de passage sur la chaîne russe spécia­lisée dans le tennis, Bolshe, Andrey Rublev a fait une drôle de révé­la­tion au sujet de sa rela­tion de travail avec l’un de ses entraî­neurs, Marat Safin, arrivé dans son staff en juin 2025.

En effet, l’an­cien double vain­queur en Grand Chelem béné­ficie d’une liberté presque totale, ce qui ne semble pas déranger plus que cela l’in­té­ressé et actuel 25e mondial.

Andrey on the situa­tion w/ Marat :



« Hard to say anything specific bcs we have a free rela­tion­ship. He travels when he wants to…It all depends on Marat…I know the tasks anyway. He hasn’t been able to fly lately cuz he was busy«



Says they’re trai­ning in Barcelona atm

📹bolshe pic.twitter.com/WN7dYyaCom — til pola­ri­ty’s end 🎾⚡Slamdreeva era⚡⚫⚪ (@lildarkcage) September 14, 2026

Sur sa rela­tion avec Marat Safin…

« Difficile de donner des détails, parce qu’on a une rela­tion libre. Il part quand il veut… Tout dépend de Marat… Je connais les tâches à accom­plir de toute façon. Il n’a pas pu prendre l’avion ces derniers temps parce qu’il était occupé. »