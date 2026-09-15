Récemment de passage sur la chaîne russe spécialisée dans le tennis, Bolshe, Andrey Rublev a fait une drôle de révélation au sujet de sa relation de travail avec l’un de ses entraîneurs, Marat Safin, arrivé dans son staff en juin 2025.
En effet, l’ancien double vainqueur en Grand Chelem bénéficie d’une liberté presque totale, ce qui ne semble pas déranger plus que cela l’intéressé et actuel 25e mondial.
Andrey on the situation w/ Marat :— til polarity’s end 🎾⚡Slamdreeva era⚡⚫⚪ (@lildarkcage) September 14, 2026
« Hard to say anything specific bcs we have a free relationship. He travels when he wants to…It all depends on Marat…I know the tasks anyway. He hasn’t been able to fly lately cuz he was busy«
Says they’re training in Barcelona atm
📹bolshe pic.twitter.com/WN7dYyaCom
Sur sa relation avec Marat Safin…
« Difficile de donner des détails, parce qu’on a une relation libre. Il part quand il veut… Tout dépend de Marat… Je connais les tâches à accomplir de toute façon. Il n’a pas pu prendre l’avion ces derniers temps parce qu’il était occupé. »
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 16:46