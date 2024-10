Consultant pour DAZN Espagne et aux commen­taires de l’ex­hi­bi­tion orga­nisée en Arabie Saoudite, 6 Kings Slam, où son neveu, Rafa, est présent aux côtés de Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev et Rune, Toni Nadal, toujours partisan d’un tennis plus lent et tactique, a fait une propo­si­tion assez surpre­nante pour rendre le jeu plus attractif.

« Je propose quelque chose d’autre, je propose de raccourcir la raquette. Je sais que c’est presque impos­sible, mais je pense que ce serait une bonne solu­tion pour rendre le jeu un peu plus diffi­cile pour les profes­sion­nels. C’est que c’est néces­saire, le tennis est devenu un sport trop rapide avec les balles, la pres­sion, la vitesse des coups… par exemple, dans ce match (celui entre Carlos Alcaraz et Holger Rune sur l’ex­hi­bi­tion 6 Kings Slam), on n’a pas vu d’échange, l’ad­ver­saire ne pouvait que forcer le retour pour voir s’il pouvait contrer la vitesse du service. »