Arrivé il y a quelques heures à Adélaide, sur le terri­toire austra­lien, un an après son expul­sion rocam­bo­lesque du terri­toire, Novak Djokovic a été aperçu à l’en­traî­ne­ment avec un autre physio­thé­ra­peute que Ulises Badio, celui qui l’ac­com­pagne sur chaque tournoi ou presque depuis mai 2017.

Et à en croire les infor­ma­tions du toujours très bien informé jour­na­liste serbe, Sasa Ozmo, les deux hommes ne seraient pas parvenus à un accord concer­nant la pour­suite de leur collaboration.

Fizioterapeut Ulises Badio više nije deo Novakovog tima 👇https://t.co/1Cntiyopxb — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) December 28, 2022

Une infor­ma­tion qui a de quoi surprendre quand on sait que l’Argentin était bien plus qu’un simple salarié du staff du « Djoker » mais aussi un conseiller et même un ami. D’ailleurs, le Serbe a toujours encensé Badio lors­qu’il était inter­rogé à son sujet par les médias.

Du coup, pour compenser cet éton­nant départ, Djokovic a fait appel aux services de l’Italien Claudio Zimaglia (voir photo ci‐dessus), connu pour avoir travaillé avec Milos Raonic, Jannik Sinner et plus récem­ment Brandon Nakashima.