Les fans de Novak Djokovic et de la petite balle jaune son enfin fixés.
Après des années d’attente, le documentaire sur l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, intitulé « The Wolf in Winter », sera diffusé le 20 août prochain sur Amazon Prime Video.
À la manière de la série‐documentaire sur Rafael Nadal produit par Netflix, le document traitera des coulisses lors des tournois, pendant ses entraînements et dans son quotidien familial.
🗓️ Novak Djokovic : The Wolf in Winter, the feature‐length documentary, premiering exclusively on Prime Video on August 20th— Prime Video Sport UK (@primevideosport) June 26, 2026
🐺 By virtually every statistical measure, the greatest to ever hold a racket
🎥 The story retold offering an unprecedented look at the man behind the… pic.twitter.com/klW0elqcxf
Le réalisateur, Jason Hehir, s’est exprimé à un peu moins de deux mois de la sortie de ce documentaire tant attendu. « Novak nous a offert un accès exceptionnel à sa préparation physique et mentale. Au fil du temps, nous avons appris à le connaître comme un père, un mari, un ami, mais aussi comme une figure publique parfois difficile à cerner. C’est une personne fascinante, et je suis impatient que le public découvre ce portrait d’un GOAT à un moment charnière de sa carrière. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 19:15