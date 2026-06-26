Les fans de Novak Djokovic et de la petite balle jaune son enfin fixés.

Après des années d’at­tente, le docu­men­taire sur l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, inti­tulé « The Wolf in Winter », sera diffusé le 20 août prochain sur Amazon Prime Video.

À la manière de la série‐documentaire sur Rafael Nadal produit par Netflix, le docu­ment trai­tera des coulisses lors des tour­nois, pendant ses entraî­ne­ments et dans son quoti­dien familial.

🗓️ Novak Djokovic : The Wolf in Winter, the feature‐length docu­men­tary, premie­ring exclu­si­vely on Prime Video on August 20th



🐺 By virtually every statis­tical measure, the grea­test to ever hold a racket



🎥 The story retold offe­ring an unpre­ce­dented look at the man behind the… pic.twitter.com/klW0elqcxf — Prime Video Sport UK (@primevideosport) June 26, 2026

Le réali­sa­teur, Jason Hehir, s’est exprimé à un peu moins de deux mois de la sortie de ce docu­men­taire tant attendu. « Novak nous a offert un accès excep­tionnel à sa prépa­ra­tion physique et mentale. Au fil du temps, nous avons appris à le connaître comme un père, un mari, un ami, mais aussi comme une figure publique parfois diffi­cile à cerner. C’est une personne fasci­nante, et je suis impa­tient que le public découvre ce portrait d’un GOAT à un moment char­nière de sa carrière. »