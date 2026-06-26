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La date du docu­men­taire sur Djokovic enfin dévoilée : « Novak nous a offert un accès exceptionnel »

Par
Thomas S
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Les fans de Novak Djokovic et de la petite balle jaune son enfin fixés.

Après des années d’at­tente, le docu­men­taire sur l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, inti­tulé « The Wolf in Winter », sera diffusé le 20 août prochain sur Amazon Prime Video.

À la manière de la série‐documentaire sur Rafael Nadal produit par Netflix, le docu­ment trai­tera des coulisses lors des tour­nois, pendant ses entraî­ne­ments et dans son quoti­dien familial.

Le réali­sa­teur, Jason Hehir, s’est exprimé à un peu moins de deux mois de la sortie de ce docu­men­taire tant attendu. « Novak nous a offert un accès excep­tionnel à sa prépa­ra­tion physique et mentale. Au fil du temps, nous avons appris à le connaître comme un père, un mari, un ami, mais aussi comme une figure publique parfois diffi­cile à cerner. C’est une personne fasci­nante, et je suis impa­tient que le public découvre ce portrait d’un GOAT à un moment char­nière de sa carrière. »

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 19:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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