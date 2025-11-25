AccueilATPLa date du grand retour de Kyrgios est connue
La date du grand retour de Kyrgios est connue

Alors qu’il n’a disputé que six petits matchs offi­ciels en trois ans, dont cinq cette saison pour une seule victoire, Nick Kyrgios devrait bien faire son grand retour en 2026.

L’Australien a en effet confirmé sa parti­ci­pa­tion à la célèbre exhi­bi­tion, Kooyong Classic, qui a lieu tous les ans juste avant l’Open d’Australie (du 13 au 15 janvier). Et l’ac­tuel 666e mondial n’est pas le seul grand nom à s’être inscrit puisque Lorenzo Musetti, Alexander Bublik ou encore Karen Khachanoc seront égale­ment de la partie. 

Espérons cette fois que le corps du fina­liste de Wimbledon 2022 tienne et qu’il pourra défendre plei­ne­ment ses chances pour la première levée en Grand Chelem de l’année à Melbourne (du 19 janvier au 1er février 2026).

Publié le mardi 25 novembre 2025 à 14:16

