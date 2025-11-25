Alors qu’il n’a disputé que six petits matchs officiels en trois ans, dont cinq cette saison pour une seule victoire, Nick Kyrgios devrait bien faire son grand retour en 2026.
L’Australien a en effet confirmé sa participation à la célèbre exhibition, Kooyong Classic, qui a lieu tous les ans juste avant l’Open d’Australie (du 13 au 15 janvier). Et l’actuel 666e mondial n’est pas le seul grand nom à s’être inscrit puisque Lorenzo Musetti, Alexander Bublik ou encore Karen Khachanoc seront également de la partie.
Nick Kyrgios joins 2026 Kooyong Classic pic.twitter.com/yps0a6SHN9— Michal Samulski (@MichalSamulski) November 24, 2025
Espérons cette fois que le corps du finaliste de Wimbledon 2022 tienne et qu’il pourra défendre pleinement ses chances pour la première levée en Grand Chelem de l’année à Melbourne (du 19 janvier au 1er février 2026).
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 14:16