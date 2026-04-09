Absent du circuit depuis sa rupture totale du tendon d’Achille en demi‐finale de l’ATP 250 de Stockholm le 18 octobre dernier, Holger Rune n’aura pas mis long­temps à revenir sur les courts.

Alors que certains spécia­listes prédi­saient un éloi­gne­ment des courts entre 9 et 12 mois, le Danois a annoncé ce jeudi son grand retour à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Hambourg (du 17 au 23 mai), ce qui fera quasi­ment sept mois jour pour jour après sa grave blessure.

THE COMEBACK BEGINS🔥



Holger Rune returns to the #BitpandaHamburgOpen



Back on clay. Back to compete. 🎾



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« Le plus dur commence à Hambourg. J’ai hâte de retrouver la terre battue et de revivre enfin cette ambiance après une si longue pause », a déclaré l’ac­tuel 29e joueur mondial dans un commu­niqué diffusé par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi allemand.

Une excel­lente nouvelle tant le talent et le carac­tère d’Holger font du bien au circuit.