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La date du grand retour d’Holger Rune confirmée !

Par
Thomas S
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Absent du circuit depuis sa rupture totale du tendon d’Achille en demi‐finale de l’ATP 250 de Stockholm le 18 octobre dernier, Holger Rune n’aura pas mis long­temps à revenir sur les courts. 

Alors que certains spécia­listes prédi­saient un éloi­gne­ment des courts entre 9 et 12 mois, le Danois a annoncé ce jeudi son grand retour à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Hambourg (du 17 au 23 mai), ce qui fera quasi­ment sept mois jour pour jour après sa grave blessure. 

« Le plus dur commence à Hambourg. J’ai hâte de retrouver la terre battue et de revivre enfin cette ambiance après une si longue pause », a déclaré l’ac­tuel 29e joueur mondial dans un commu­niqué diffusé par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi allemand. 

Une excel­lente nouvelle tant le talent et le carac­tère d’Holger font du bien au circuit. 

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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