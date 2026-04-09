Absent du circuit depuis sa rupture totale du tendon d’Achille en demi‐finale de l’ATP 250 de Stockholm le 18 octobre dernier, Holger Rune n’aura pas mis longtemps à revenir sur les courts.
Alors que certains spécialistes prédisaient un éloignement des courts entre 9 et 12 mois, le Danois a annoncé ce jeudi son grand retour à l’occasion de l’ATP 500 de Hambourg (du 17 au 23 mai), ce qui fera quasiment sept mois jour pour jour après sa grave blessure.
THE COMEBACK BEGINS🔥— Bitpanda Hamburg Open (@hamburgopenatp) April 9, 2026
Holger Rune returns to the #BitpandaHamburgOpen
Back on clay. Back to compete. 🎾
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« Le plus dur commence à Hambourg. J’ai hâte de retrouver la terre battue et de revivre enfin cette ambiance après une si longue pause », a déclaré l’actuel 29e joueur mondial dans un communiqué diffusé par l’organisation du tournoi allemand.
Une excellente nouvelle tant le talent et le caractère d’Holger font du bien au circuit.
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 13:29