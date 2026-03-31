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La date du grand retour d’Holger Rune sur les courts serait connue !

Par
Thomas S
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Absent du circuit depuis le 18 octobre 2025 suite à une rupture totale du tendon d’Achille contractée lors du tournoi de Stockholm, Holger Rune aurait déjà une date de retour en tête.

Le nom du Danois appa­raît en effet sur la liste d’en­trée pour le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai). Si cette inscrip­tion n’est pas syno­nyme de parti­ci­pa­tion obli­ga­toire, c’est en tout cas la première fois que l’ac­tuel 29e joueur mondial entre­prend une telle démarche depuis son absence. 

Rune frap­pe­rait en tout cas un grand coup en reve­nant seule­ment sept mois après une bles­sure aussi grave alors que certains spécia­listes envi­sa­geaient à l’époque une saison 2026 blanche. 

Publié le mardi 31 mars 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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