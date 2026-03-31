Absent du circuit depuis le 18 octobre 2025 suite à une rupture totale du tendon d’Achille contractée lors du tournoi de Stockholm, Holger Rune aurait déjà une date de retour en tête.
Le nom du Danois apparaît en effet sur la liste d’entrée pour le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai). Si cette inscription n’est pas synonyme de participation obligatoire, c’est en tout cas la première fois que l’actuel 29e joueur mondial entreprend une telle démarche depuis son absence.
Attenzione : il @MutuaMadridOpen ha pubblicato la lista dei giocatori iscritti all’edizione 2026. È un 1000 mandatory, quindi ci sono praticamente tutti ma… c’è anche Holger Rune iscritto ! È la prima volta che risulta nella lista dei presenti dall’infortunio dello scorso… pic.twitter.com/9g9uaYiqqX— Marco Mazzoni (@marcomazz) March 30, 2026
Rune frapperait en tout cas un grand coup en revenant seulement sept mois après une blessure aussi grave alors que certains spécialistes envisageaient à l’époque une saison 2026 blanche.
Publié le mardi 31 mars 2026 à 14:44