Absent du circuit depuis le 18 octobre 2025 suite à une rupture totale du tendon d’Achille contractée lors du tournoi de Stockholm, Holger Rune aurait déjà une date de retour en tête.

Le nom du Danois appa­raît en effet sur la liste d’en­trée pour le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai). Si cette inscrip­tion n’est pas syno­nyme de parti­ci­pa­tion obli­ga­toire, c’est en tout cas la première fois que l’ac­tuel 29e joueur mondial entre­prend une telle démarche depuis son absence.

Attenzione : il @MutuaMadridOpen ha pubbli­cato la lista dei gioca­tori iscritti all’e­di­zione 2026. È un 1000 manda­tory, quindi ci sono prati­ca­mente tutti ma… c’è anche Holger Rune iscritto ! È la prima volta che risulta nella lista dei presenti dall’in­for­tunio dello scorso… pic.twitter.com/9g9uaYiqqX — Marco Mazzoni (@marcomazz) March 30, 2026

Rune frap­pe­rait en tout cas un grand coup en reve­nant seule­ment sept mois après une bles­sure aussi grave alors que certains spécia­listes envi­sa­geaient à l’époque une saison 2026 blanche.