AccueilATPLa date du prochain match de Roger Federer est connue !
ATP

La date du prochain match de Roger Federer est connue !

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Quelques semaines après son appa­ri­tion sur les courts de l’Open d’Australie où il a bluffé tout le monde en battant Casper Ruud lors d’un tie‐break d’en­traî­ne­ment avant de disputer un double exhi­bi­tion aux côtés de d’Andre Agassi contre Patrick Rafter et Lleyton Hewitt, Roger Federer, qui sera intro­nisé au Hall of Fame en août prochain, va disputer un nouveau match de double entre légendes.

En effet, comme vient de l’an­noncer le compte offi­ciel de l’évè­ne­ment, le Maestro suisse sera sur les courts en gazon de Newport le 28 août prochain. 

Si le nom des trois autres parti­ci­pants n’ont pas encore été révélés, on peut être certain qu’il y aura du lourd. 

Publié le mercredi 11 février 2026 à 15:16

Article précédent
Damir Dzumhur (62e) sur sa fameuse victoire contre Rafael Nadal : « C’était la première fois que j’en­trais sur un court en me disant : ‘Je ne veux pas penser à qui se trouve de l’autre côté du filet’ »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.