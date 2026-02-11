Quelques semaines après son apparition sur les courts de l’Open d’Australie où il a bluffé tout le monde en battant Casper Ruud lors d’un tie‐break d’entraînement avant de disputer un double exhibition aux côtés de d’Andre Agassi contre Patrick Rafter et Lleyton Hewitt, Roger Federer, qui sera intronisé au Hall of Fame en août prochain, va disputer un nouveau match de double entre légendes.
En effet, comme vient de l’annoncer le compte officiel de l’évènement, le Maestro suisse sera sur les courts en gazon de Newport le 28 août prochain.
192 grass wins. 8 Wimbledon titles. 1 Roger Federer. ✨— International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) February 10, 2026
See the legend back on the grass at the Hall of Fame Celebrity Pro Classic presented by Fidelity Investments ! Tickets start at $90 and include the matches, Fame Fest, and museum access.
🗓️ Friday, August 28
🎟️ Tickets on… pic.twitter.com/hBcDGReAGY
Si le nom des trois autres participants n’ont pas encore été révélés, on peut être certain qu’il y aura du lourd.
Publié le mercredi 11 février 2026 à 15:16