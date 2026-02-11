Quelques semaines après son appa­ri­tion sur les courts de l’Open d’Australie où il a bluffé tout le monde en battant Casper Ruud lors d’un tie‐break d’en­traî­ne­ment avant de disputer un double exhi­bi­tion aux côtés de d’Andre Agassi contre Patrick Rafter et Lleyton Hewitt, Roger Federer, qui sera intro­nisé au Hall of Fame en août prochain, va disputer un nouveau match de double entre légendes.

En effet, comme vient de l’an­noncer le compte offi­ciel de l’évè­ne­ment, le Maestro suisse sera sur les courts en gazon de Newport le 28 août prochain.

192 grass wins. 8 Wimbledon titles. 1 Roger Federer. ✨



See the legend back on the grass at the Hall of Fame Celebrity Pro Classic presented by Fidelity Investments ! Tickets start at $90 and include the matches, Fame Fest, and museum access.



🗓️ Friday, August 28

🎟️ Tickets on… pic.twitter.com/hBcDGReAGY — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) February 10, 2026

Si le nom des trois autres parti­ci­pants n’ont pas encore été révélés, on peut être certain qu’il y aura du lourd.